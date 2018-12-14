«Зима заканчивается на Байкале»: весной в Слюдянке соберутся Деды Морозы со всего света

Слюдянка, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В начале марта 2019 года в Слюдянке проведут фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Ожидается, что в мероприятии поучаствуют Деды Морозы со всей России, а также Йоулупукки из Финляндии. Фестиваль пройдёт в рамках «Зимниады», рассказал 14 декабря Александр Тимофеев (Байкальский Дед Мороз).

Фестиваль будет проводиться под девизом «Зима заканчивается на Байкале».

– Предыстория в том, что в России Карелия и Якутия борются за бренд, где же начинается зима. Мы с Российским Дедом Морозом сидели и рассуждали: «Ну, понятно, начинается-то она в Олонце или в Якутии, а где же она заканчивается?», – рассказал байкальский зимний волшебник. – Он и предложил заканчивать зиму на Байкале. Так и порешили.

Деды Морозы со всей страны съедутся на Южный Байкал, чтобы сразиться за звание лучшего Деда Мороза. Зимние волшебники будут участвовать в спортивных и сказочных забавах и соревнованиях. Зрителей ждет горячий чай и полевая кухня на льду Байкала у мыса Шаманского – самой южной точке озера.

Напомним, 22 декабря в Слюдянке отпразднуют День рождения Байкальского Деда Мороза. Напомним, в прошлом году в Слюдянке праздновали его 110-летний юбилей. Поздравить его с этой знаменательной датой пришли около двух тысяч человек. Для взрослых и детей на площадке в тайге организовали праздничное гулянье с конкурсами и подарками, концертом и ярмаркой.