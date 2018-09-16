Андрей Федотов: мониторинг Байкала необходимо вести в онлайн-режиме

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Необходимость постоянного мониторинга Байкала подчеркнул директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов на встрече в рамках международной конференции «Пресноводные экосистемы – современные вызовы».

Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

– Учёным-лимнологам нужен мониторинг озера в режиме онлайн. Мы должны каждую минуту, секунду считывать пульс Байкала, а не выходить на место происшествия, когда всё случилось, – сказал Андрей Федотов.

В качестве примера учёный напомнил ситуацию с появлением спирогиры несколько лет назад и связанные с ней негативные изменения в прибрежной зоне озера.

Директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков подчеркнул, что сине-зелёные водоросли – общая, но не единственная проблема пресноводных экосистем России. Сказывается потепление климата и увеличение антропогенной нагрузки. С каждым годом появляется около тысячи новых видов загрязнений.

– Любое озеро – очень хрупкая экологическая система. В этих озерах сосредоточены огромные запасы пресной воды, которые через 20-30 лет будут стоить дороже нефти. Поэтому мы обязаны сохранить эти уникальные системы хотя бы в таком виде, в каком они есть сейчас, – говорит директор Института водных и экологических проблем СО РАН Александр Пузанов.

– Мы должны оперативно обмениваться результатами исследований, которые помогут оптимизировать наши усилия по изучению и разработкам рекомендаций для оздоровления водных объектов, – отметил Шамиль Поздняков.

На минувшей неделе международная конференция «Пресноводные экосистемы – современные вызовы» стала площадкой для многостороннего обсуждения состояния и современного развития экосистем в условиях возрастающей нагрузки. Мероприятия конференции, приуроченной к 90-летию ЛИН СО РАН, одновременно проходили в институте и библиотеке имени Молчанова-Сибирского.