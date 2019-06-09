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Байкал
10.06.2019

Архитектор из Бурятии намерен в одиночку переплыть Байкал на каяке

Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный в Бурятии архитектор и дизайнер Вячеслав Березовский намерен в июле 2019 года отправиться в одиночное плавание в каяке по озеру Байкал, сообщает телекомпания АТВ.

– Ты плывешь на этой лодке, как какой-нибудь викинг или индеец, это непередаваемая атмосфера, – говорит сам Вячеслав Березовский. Он планирует проплыть в одиночку вокруг всего озера.

Путешествие длиной 2000 километров начнется с самого сложного участка на бурятском берегу Байкала – от села Монахово через поселок Давшу на Северо-Байкальск. Итогом экспедиции станет документальный фильм в формате экстремального путешествия.

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Не ошибитесь кнопкой на клавиатуре: "н Иркутск" или "л Иркутск" — и все равно попадите в город Иркутск!25.05.2016
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Среди поисковых запросов Яндекса довольно часто встречаются неожиданные: н Иркутск или л Иркутск — но, очевидно, их странность объясняется просто: тысячи людей делают запрос г Иркутск (имея в виду "город Иркутск") и некоторые из них ошибаются соседними клавишами. Еще бы не ошибиться: ведь столица Восточной Сибири — это ворота на Байкал, манящий туристов, и сам по себе город, где немало красивых мест и достопримечательностей.
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Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше половины туристов довольны качеством байкальских сувениров. Такие данные озвучила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова на круглом столе «С Байкала с любовью. Какие сувениры местные производители предлагают на память туристу?» 15 мая.
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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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