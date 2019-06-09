Архитектор из Бурятии намерен в одиночку переплыть Байкал на каяке

Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный в Бурятии архитектор и дизайнер Вячеслав Березовский намерен в июле 2019 года отправиться в одиночное плавание в каяке по озеру Байкал, сообщает телекомпания АТВ .

– Ты плывешь на этой лодке, как какой-нибудь викинг или индеец, это непередаваемая атмосфера, – говорит сам Вячеслав Березовский. Он планирует проплыть в одиночку вокруг всего озера.

Путешествие длиной 2000 километров начнется с самого сложного участка на бурятском берегу Байкала – от села Монахово через поселок Давшу на Северо-Байкальск. Итогом экспедиции станет документальный фильм в формате экстремального путешествия.