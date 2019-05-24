Арнольд Тулохонов – о взгляде на Байкал через трубу очистных сооружений

Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, член Совета Федерации ФС РФ в 2013-2017 годах Арнольд Тулохонов опубликовал статью о проблеме нормативов и загрязнений в зоне озера Байкал. Поводом для этого стало обсуждение депутатами Государственной Думы результатов выполнения ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» и слухи о разработке в недрах парламента новой редакции закона «Об охране озера Байкал». – Общественность, как правило, предлагает закрыть все заводы и предприятия, ограничить любую деятельность, имеющую хоть какое-то влияние на природу Байкала, построить для них самые современные очистные сооружения. С этим тоже можно согласиться, однако возникает естественный вопрос: «Что делать с конституционными правами местных жителей: на работу, на землю и быть похороненными на своей родине и где взять деньги?», – говорит ученый. Он пояснил, что для сбалансированности всех интересов и разрабатываются нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечень вредных веществ. По истечении срока действия старых в этом году МПР РФ должно утвердить новые требования. – Обсуждаемые нормативы должны определить эффективность существующих и планируемых очистных сооружений. В программе ФЦП, а точнее в национальном проекте «Экология» на эти цели выделено почти 9 млрд рублей, которые должны минимизировать загрязнение экосистемы озера. Однако вряд ли такая цель в ближайшее время будет достигнута. И дело даже не в объемах выделенных средств. Более важно осознать, что строительство даже самых современных очистных не решает проблему сохранения качества экосистемы озера Байкал. В быту говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. А источников такого «сора» множество, – отмечает Арнольд Тулохонов. По его словам, в числе проблем – многочисленные мусорные свалки, загрязнение с больших и малых судов, сбор жидких отходов в малых населенных пунктах и на туристических базах на побережье озера. – До последнего времени отдельные источники жидких бытовых отходов в центральной экологической зоне утилизировались с помощью автотранспорта на полях фильтрации, – отмечает эксперт. – Однако сегодня расчеты свидетельствуют, что использование новых технологий очистки стоков повышает стоимость тарифов для местных большей частью безработных жителей в 7-10 раз. По словам Арнольда Тулохонова, еще более реальная угроза для малого туристического бизнеса возникла в связи с активизацией природоохранной прокуратуры, которая строго согласно с действующим законодательством приступила к «удушению» многочисленных туристических баз, – Можно быть уверенным в том, что ни один из сотен существующих подобных объектов на берегах Байкала не может отвечать требованиям десятков различных нормативов и контролирующих органов и все они по закону подлежат сносу. Ломать не строить, и такой опыт уже есть, – отмечает ученый. Он также подчеркнул, что «не меньшую опасность для реализации крупных технических проектов на Байкале представляют и другие директивы, «спускаемые» из центра. Только за последние два десятилетия было разработано не менее десятка проектов перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, не меньшие суммы освоены теперь уже на проекты утилизации отходов производства того же комбината. Ученый упоминает и возникшее предложение создать «хаб очистных сооружений» и принять в него по трубопроводу стоки из Слюдянки, Култука в Байкальск, отмечая, что непонятно – что же делать дальше с этим «хабом». – Интересен тот факт, что многочисленные экологи и «зеленые» утверждают, что на Байкале с каждым годом ухудшается экологическая ситуация. Массово развивается спирогира, нитчатые водоросли, появляются «черные приливы» и другие негативные явления. В экологических угрозах на Байкале даже обвинили Монголию, которая намеревается построить ГЭС на реке Селенга, не замечая того факта, что главная опасность для уровня озера исходит от деятельности Иркутской ГЭС. На исследование этих процессов выделяются немалые федеральные деньги. Однако кроме констатации отрицательных фактов, других результатов пока нет, – подчеркивает эксперт При этом он говорит о том, что за последние десятилетия многие предприятия на Байкальской природной территории как раз закрылись, особенно – в Бурятии. – Может, все-таки причина этих явлений связана не только с человеческой деятельностью, но и с более глобальными процессами потепления климата, которое все более отчетливо проявляется в бассейне озера Байкал и особенно на территории Монголии, – предполагает Арнольд Тулохонов. По его мнению, Искажение экологической ситуации на Байкальской природной территории во многом связано и с тем, что существует некий стереотип обсуждения и даже решения природоохранных задач, с приоритетом интересов Иркутской области, занимающей минимальную площадь в центральной экологической зоне, в результате ущемляются интересы Бурятии и Забайкальского края. – У многих специалистов и руководителей разного уровня возникают конфликты в рамках существующей нормативно-правовой базы. Между тем, глава государства в последних выступлениях не раз отмечал необходимость обновления действующих законов, если они противоречат здравому смыслу и интересам населения, – отмечает академик. Он предполагает несколько вариантов дальнейших действий правительства, в том числе – разработку программы по утилизации отходов в бассейне Байкала; откладывание принятия новых нормативов на неопределенный срок; их принятие с учетом существующих замечаний; полный отказ от нормативов и сохранение инерционного пути развития байкальской экономики; разработку варианта «нулевого» сброса промышленных и бытовых отходов; внесение поправок в действующее природоохранное законодательство, запуск приоритетного обсуждения всех природоохранных документов с руководством, наукой и общественностью Бурятии и Забайкальского края В заключение ученый отмечает, что самый легкий способ решения экологических проблем – введение всевозможных запретов, но за ними не учитываются судьбы людей и их конституционные права. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

бурятия

бцбк

иркутская область Тэги: View the discussion thread.