Байкал назвали одним из самых популярных озёр для отдыха на День России

Байкальск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошёл в пятёрку озёр, популярных для отдыха на День России. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют июньский отдых на озёрах на период от 2,5 до 10 дней и тратят на аренду жилья от 1,3 до 6,6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего – на озере Банное в Башкирии, дороже – в Медвежьегорске в Карелии, где расположено Онежское озеро. Самый продолжительный отдых – в Медвежьегорске.

За отдых на Байкале в Байкальске туристы, в основном, в среднем платят за жильё 5,5 тысяч рублей за шесть ночей.

Также в ТОП-5 – озеро Селигер в Тверской области и озеро Яровое в Алтайском крае.