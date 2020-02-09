Байкал включили в ТОП-5 мест для отдыха в февральские выходные

Иркутская область, Бурятия, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на выходные и праздничные дни в феврале. Озеро Байкал вошло в пятерку самых популярных мест.

Напомним, 14 февраля празднуют День всех влюбленных, 23 февраля – День защитника Отечества.

По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» в Сочи отдали 24% голосов, за Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии – 19%, за горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области – 8%, за Хибины в Мурманской области – 7%, за Байкал в Иркутской области и Бурятии – 6%. Кроме того, за Ялту в Крыму и за курорт Красная Поляна в Сочи было отдано по 5% голосов, за курорт Шерегеш в Кемеровской области, курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Коробицыно в Ленинградской области, Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье – по 4% голосов.

Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса 10 тысяч человек на тему, где лучше всего отдыхать в зимние выходные.