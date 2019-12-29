Байкал вошел в ТОП-10 лучших мест для отдыха на Новый год

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристический портал ТурСтат сравнил популярность отдыха на Новый год в России и странах Европы и представил популярные направления по итогам интернет-опроса на тему, где россияне встречают Новый год и отдыхают в новогодние каникулы.

Напомним, праздничные новогодние выходные пройдут в России с 1 по 8 января 2020 года.

По данным ТурСтата, в первую десятку мест для новогоднего отдыха и путешествий по России входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и курорты Урала, озеро Байкал, Ленинградская область, Карелия, Приэльбрусье и Крым.

В странах Европы для путешествий на Новый год-2020 выбирают Лондон, Вену, Прагу, Берлин, Прибалтику, Барселону и Стамбул, а также альпийские горные курорты.

За Москву как лучшее место для новогодних путешествий и отдыха отдали 20% голосов, за Подмосковье – 15%, за Санкт-Петербург – 14%, за Сочи – 10%, за Екатеринбург и курорты Урала – 9%, за Байкал и Альпы – по 4%, за Лондон – 3%, за Вену и Прагу – по 2,5%, за Ленобласть, Карелию и Берлин – по 2% голосов, за Прибалтику, Приэльбрусье, Барселону, Стамбул и Ялту – менее 2%. Отдых за рубежом в Европе на Новый год выбирает каждый пятый или около 20% опрошенных. Онлайн-опрос был проведен в декабре.