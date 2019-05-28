Байкал вошел в топ-5 для отдыха на озерах России летом 2019 года

Байкальск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкал вошел в перечень пяти самых популярных мест для отдыха на озерах России летом 2019 года.

Как выяснили аналитики Tvil.ru, в число самых популярных у российских туристов озер входят Селигер, озеро Банное, озеро Большое Яровое, Онежское озеро и Байкал.

Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области лидируют среди самых привлекательных мест для летнего отдыха на озерах в этом году у туристов, путешествующих самостоятельно.

Туристы бронируют летний отдых на берегу озер на период от пяти дней в Банном до восьми дней в Кондопоге и потратят на аренду жилья от 2,7 тысяч рублей в сутки в Яровом до 5 тысяч рублей в сутки на Селигере за квартиру или гостевой дом на две семьи.

В Байкальске бронируют жилье в среднем на шесть суток за 3,4 тысячи рублей в сутки.