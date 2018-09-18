Байкал вошел в тройку самых популярных для отдыха озер России в начале осени

Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные для отдыха озера России в начале осени 2018 года. В ТОП-3 вошло озеро Байкал.

Специалисты сервиса проанализировали брони жилья туристами в России с 1 по 30 сентября 2018 года. На первом месте по популярности – озеро Яктыкуль (Банное) в Башкирии, на втором – озеро Селигер в Тверской области.

По данным Tvil.ru, туристы отдыхают на Байкале в сентябре в среднем по три дня и тратят на аренду жилья 4,9 тысячи рублей в сутки, зачастую бронируя проживание сразу на две семьи.