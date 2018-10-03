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04.10.2018

Байкальская нерпа оказалась одним из любимцев у экологических туристов

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская нерпа попала в ТОП-10 любимых диких животных у экологических туристов.

Как сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru, ко Дню защиты животных его сотрудники провели опрос экологических туристов в социальных сетях о том, каких редких диких животных России они хотели бы увидеть в живой природе.

Амурский тигр, снежный барс (ирбис) и дальневосточный леопард названы туристами самыми интересными дикими животными для встречи в живой природе. Интересно, что все три принадлежат к семейству кошачьих.

По данным опроса, амурский тигр набрал 27% голосов экотуристов, снежный барс – 23% голосов и дальневосточный леопард – 17% голосов.

Далее в списке самых желанных у экотуристов редких диких животных России идут белый медведь, красный или горный волк и сивуч (морской лев), набравшие по 7% голосов.

В ходе опроса экотуристы также выразили желание увидеть в живой природе архара (горного барана), байкальскую нерпу, зубра и лошадь Пржевальского.

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