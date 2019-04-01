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02.04.2019

«Байкальская рыбалка-2019» стала рекордсменом по количеству участников

Бурятия, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкальская рыбалка-2019» попала в Книгу рекордов Гиннесса России по количеству участников подлёдного лова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В этом году в качестве участников были зарегистрированы команды из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, сборная команда Евросоюза и даже гости из Конго. Всего участие приняли 346 команд – это около 1,4 тысячи участников. Из них 12 семейных и 33 женских команд. Общий улов соревнований – 134 кг.

По итогам соревнований первое место заняла команда GTA из Улан-Удэ с результатом 9,5 килограмм. Им достался главный приз – внедорожник «Тойота Форчунер». На втором месте команда «Ангара» из Иркутской области. Они поймали 7,2 кг рыбы и получили снегоход «Ямаха». Бронзу соревнований завоевала команда «Динамо». Улов в 6,6 кг обеспечил команде лодочный мотор «Ямаха».

«Байкальская рыбалка» проходила с 29 по 30 марта в районе села Оймур Кабанского района.

В Иркутской области, напомним, также проходит турнир по подлёдной рыбалке. В 2019 году его проводили в январе. В турнире участвовали 18 команд из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Москвы, Бурятии и Монголии.

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