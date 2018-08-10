ББТ разыгрывает бесплатную волонтёрскую поездку на Байкал из любой точки России

Ольхонский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Большая Байкальская тропа (ББТ) разыгрывает две бесплатные поездки на озеро Байкал для жителей любой точки России. Победители станут частью волонтёрского лагеря «Родники Ольхона».

Проект будет проходить с 3 по 12 сентября 2018 года, но победители розыгрыша могут приехать и на пять дней. Волонтёры расчистят и обустроят родники в пади Тумэр Тологой острова Ольхон.

Победителям конкурса полностью обеспечат перелёт, проживание и все необходимые взносы.

Подробности об условиях участия в конкурсе – по ссылке .