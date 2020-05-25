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|25.05.2020
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Бесплатные разрешения на посещение Прибайкальского нацпарка выдают в 10 лесничествах
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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатные разрешения на посещение Прибайкальского нацпарка выдают в 10 лесничествах и центральном офисе «Заповедного Прибайкалья» нескольким категориям заявителей.
Как сообщает пресс-служба организации, такой документ предусмотрен для лиц, имеющих постоянную или временную регистрацию, недвижимое имущество, земельные участки в собственности или аренде в населенных пунктах, находящихся в границах Прибайкальского национального парка.
Кроме этого, бесплатное разрешение могут получить их близкие родственники и наемные работники, осуществляющие трудовую деятельность на объектах, расположенных в границах национального парка.
– Прибайкальский национальный парк является особо охраняемой природной территорией, порядок посещения которой регламентируется определенным сводом правил. Получение разрешения на его посещение – обязательная процедура, – отмечают в «Заповедном Прибайкалье». – Необходимость ее проведения заключается в контроле за соблюдением норм антропогенной нагрузки.
Разрешения выдаются в Байкальском, Маритуйском, Половинском, Листвянском, Большереченском, Островном, Прибайкальском, Еланцинском, Береговом и Онгуренском лесничествах, а также в центральном офисе организации в Иркутске. Адреса и режим работы отделений – по ссылке.