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28.04.2018

Без вреда Байкалу: Россия одобрила проект соглашения с Монголией об энергосотрудничестве

Москва, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Кабмин РФ одобрид проект пятилетнего соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики с властями Монголии. Речь идёт, в том числе, о строительстве электросетей, которые позволят избежатьь появления ГЭС на Селенге и её притоках. Об этом сообщается в докментах на официальном портале правовой информации.

Также Россия и Монголия могут совместно реконструировать и модернизировать объекты электрогенерации, строить электростанции и прорабатывать проекты о поставках поставках электроэнергии.

Также соглашение предусматривает сотрудничество двух стран в инвестиционных проектах по строительству новых генерирующих объектов и приобретение долей в рамках акционирования объектов электроэнергетики.

Напомним, Россия и Монголия уже не первый год ведут переговоры относительно планов по строительству ГЭС на главном притоке Байкала реке Селенге и, соотвественно, её притоках. В прошлом году в Иркутской области и Бурятии по этому поводу прошли публичные слушания, население высказалось против, как и учёные. Ранее Монголия заявляла, что гидротехнические сооружения ей нужны, чтобы решить проблемы с энергодефицитом страны. Однако недавно на первом заседании российско-монгольской рабочей подгруппы по рассмотрению планов по строительству этих объектов представители государства несколько сместили акценты в сторону обеспечения населению гобийских регионов водой.

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