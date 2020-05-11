Ботаники назвали весенник, произрастающий в Байкальском заповеднике, новым видом

Бурятия, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Весенник, произрастающий в Байкальском заповеднике и окрестностях, оказался новым для науки видом. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

– На взгляд неспециалиста, возможно, «наш» очень похож на сибирский, но ботаники внимательно изучили все детали, нашли различия как во внешнем виде (форма долей листа, лепестков, плодов и другие тонкости), так и в генетических особенностях этих растений, что и позволило выделить новый вид, – рассказали в Байкальском заповедника.

Научный коллектив работал под руководством ботаника Андрея Эрста, который и стал автором вида «Весенник танхойский». Для изучения были отобраны образцы по всему ареалу вида, что ранее считался единым – весенником сибирским, а также для сравнения весенник звёздчатый из Приморья. Изучали ботаники и гербарные коллекции. Из окрестностей заповедника были собраны растения у Танхоя, а также в низовьях рек Дулихи, Шестипалихи, Мишихи.

Оказалось, что все местные растения относятся к новому виду, поэтому всё, что цветёт у Танхоя и в заповеднике – весенник танхойский. Настоящий же весенник сибирский распространён западнее, например, его можно найти в окрестностях Слюдянки или Иркутска.