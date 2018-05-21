Бурятия намерена создать ещё три туристических кластера

Бурятия, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия представила в Москве три проекта создания туристских кластеров. Их презентовали во время заседания рабочей группы по экспертизе инвестпроектов, которые планируется включить в программу развития внутреннего и въездного туризма в России на 2019-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Делегация Бурятии представила автотуристские кластеры «На Великом чайном пути», «Легенды Бурятии» и туристско-рекреационный кластер «Хамар Дабан». С защитой инвестиционных проектов выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

– В долгосрочной перспективе туризм – это та отрасль, которая будет приносить доходы по нарастающей каждый год. Наша задача – правильно все организовать и сделать этот путь как можно более коротким и наиболее эффективным. Туризм мы рассматриваем ни как самоцель, а как инструмент повышения экономического потенциала республики, роста доходов населения, ну и в целом уровня и качества жизни в республике, – сказал он.

Всего на заседании были рассмотрены инвестиционные проекты от 42 субъектов Российской Федерации. Как ранее сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, Иркутская область в 2018 году впервые включена в проект «Байкал» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.

Напомним, в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 –2018 годы)» в Бурятии реализуется четыре укрупненных инвестиционных проекта: туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» в Кабанском районе, автотуристский кластер «Байкальский» в Иволгинском районе, «Кяхта» и «Тункинская долина». В них построено 13 объектов обеспечивающей инфраструктуры для нужд туристских объектов. Объем финансирования из внебюджетных источников в период 2012-2017 годы составил 3,5 млрд рублей.

По мнению главы республики, Бурятия должна сделать ставку на платежеспособного туриста, чтобы ограничить максимально допустимую нагрузку на экосистемы Байкала.

– У нас ориентация, в первую очередь, на внутреннего российского туриста и на иностранных туристов с высокой платежеспособностью. Чтобы они платили за сервис, за продукты, покупали наши местные изделия, чтобы формировалась доходная часть, в первую очередь, для жителей Бурятии, – отметил Алексей Цыденов.

По данным Минтуризма Бурятии, всего в 2017 году республику посетили 473 тысяч туристов и 692,6 тысяч экскурсантов. Доходы туристских организаций составили более 1,7 млрд рублей, инвестиции в основной капитал – 116 млн рублей, налоги во все уровни бюджета – 220,3 млн рублей.