Бурятия получит больше 250 миллионов рублей на охрану Байкала

Бурятия, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ выделило Бурятии 257,03 млн рублей на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ по программе охраны озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Реконструкцию проведут в рамках программы, направленной на ликвидацию загрязнённых стоков в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал. Принятое решение позволит также улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ, считают в правительстве России.

Документ рассмотрен и одобрен 22 мая 2018 года.

Напоним, в Иркутске по программе охраны Байкала модернизируют очистные сооружения правового берега. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей.