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Новости Байкала: наука, экология, туризм
19.05.2020

Четыре маршрута Прибайкальского нацпарка в Тажеранах получили паспорт

Ольхонский район, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Четыре маршрута «Заповедного Прибайкалья» прошли паспортизацию в 2020 году. Все они находятся в Тажеранских степях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Паспорта маршрутов призваны снизить число используемых путей и упорядочить поток туристов. Информация, указанная в них, охватывает территорию от реки Анга до пролива Ольхонские Ворота.

Треки маршрутов проложены с учётом расположения объектов, наиболее посещаемых туристами. Например, таких как горы Шебетэ и Тан-Хан, бухта Ая, Тутайский залив, береговые обзорные площадки, Долина Каменных Духов.

Кроме того, маршруты учитывают возможность подхода к комплексам пещер «Мечта-Байдинские» и «Ая-Вологодская».  Маршруты спроектированы не в ущерб интересам туристов и при этом рассчитаны на обеспечение сохранения природы Тажеран.

Процесс паспортизации в Прибайкальском национальном парке идёт практически непрерывно.

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