Девять турмаршрутов Иркутской области прошли в финал всероссийской премии

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Девять проектов из Иркутской области победили в финале регионального этапа всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Три проекта отмечены специальными дипломами. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Всего в этом году на региональный конкурс было подано 76 проектов из восьми регионов страны, из них в финале было представлено 60 проектов из пяти регионов. От Иркутской области к участию в региональном конкурсе было приглашено 20 проектов.

По итогам регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибири и Дальнего Востока в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» второе место занял проект «Вихри гражданской войны на улицах села Усолье Иркутской губернии».

В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» победителем был признан проект «Путешествие во времени», а также специальным дипломом «За популяризацию традиций территории» был отмечен маршрут «Жемчужина Сибири».

В номинации «Лучший маршрут в городе» первое место занял маршрут «Иркутская набережная», а третье место – автобусная экскурсия «Город у Братского моря».

В номинации «Лучший маршрут выходного дня» первое место получил проект «Ольхон за один день» на теплоходе «Комета».

В номинации «Лучший маршрут на действующее производство» первое место разделили между собой экскурсия на завод по производству снековой продукции «От Фенечки» и путешествие на фабрику мороженого «Ангария».

В номинации «Лучший приключенческий маршрут» специальным дипломом «За популяризацию исторического наследия» был отмечен свирский ледовый переход «Прикосновение к прошлому».

В номинации «Лучший речной круиз» первое место занял круиз «Байкальская Одиссея» на теплоходе «Империя».

В номинации «Лучший спортивный маршрут» специальный диплом «За популяризацию водных видов спорта» получил проект «Рыбная для «чайников» и не только».

В номинации «Лучший тур на событие» третье место занял фестиваль бетонной скульптуры «Творимир-2018».

Результаты регионального этапа конкурса опубликованы на сайте tourawards.ru/news/stali-izvestny-imena-laureatov-regionalnogo-konkursa-vserossijjskojj-turistskojj-premii-marshrut-goda-sibiri-i-dalnego-vostoka-2018/.

Финал регионального этапа прошел 6-8 сентября в Улан-Удэ. Организаторами мероприятия выступили министерство туризма Республики Бурятия, администрация Улан-Удэ и ФРОС Region PR. Лучшие проекты регионального этапа конкурса примут участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2018», который пройдет 1-2 ноября в Ульяновске. По результатам заявочной кампании, а также по итогам этапа конкурса и общенационального финала регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью Рейтинга регионов по итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2018».