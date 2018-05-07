Для «Праздника чистоты» на Байкале собирают 200 тысяч рублей

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы акции «Праздник чистоты», который ежегодно проводится на озере Байкал, объявили сбор средств на краудфандинговой платформе planeta.ru. Всего планируется собрать 200 тысяч рублей, сообщает региональная общественная экологическая организация «Мой Байкал».

Для всех, кто готов материально поддержать акцию, предлагается внести посильную помощь от 100 до 50 тысяч рублей. Деньги позволят обеспечить участникам акции достойное транспортное обслуживание и снабдить волонтёров необходимым инвентарём.

– В этом году акция вышла на общебайкальский уровень. С мая по август нам предстоит провести десять акций по всему байкальскому побережью от Ольхона до Слюдянки. В мае «Праздник чистоты» начнется на Малом Море, в начале июня – на острове Ольхон. В течение лета мы планируем навести чистоту на побережье посёлков Листвянка, Бугульдейка и Большое Голоустное, на береговой линии Култук-Слюдянка, Утулик-Байкальск, Байкальск-Выдрино, – рассказала руководитель «Моего Байкала» Надежда Николаева.

«Празднику чистоты» уже пожертвовали больше 7,5 тысяч рублей. Внести свой вклад в чистоту побережья Байкала на платформе planeta.ru можно до 7 июня 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Сделать пожертвования можно на сайте: planeta.ru/campaigns/praz .

. В зависимости от суммы пожертвований, благотворителям предлагаются наборы открыток, пешие и автомобильные экскурсии на Ольхон, картины арт-акции «Прощай, спирогира!» и даже обряд на благополучие от байкальской шаманки Башилы.