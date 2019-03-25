Для туристов на Байкале разработали памятку о правилах поведения на природе

Бурятия, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» совместно с «Заповедным Подлеморьем» разработал памятку для туристов о правилах поведения на Байкале на русском и китайском языках.

Как сообщают в фонде, с помощью этой памятки посетители Байкальской природной территории, в том числе туристы из КНР, смогут подробно ознакомиться с правилами поведения в национальных парках и заповедниках, а также узнают о сроках разложения оставленных на природной территории отходов.

Так, например, гостям нацпарка советуют не использовать на природных водоемах синтетические моющие средства, напоминают о недопустимости оставлять после себя мусор и надписи на камнях и деревьях. Не рекомендуется шуметь, сходить с тропы, пугать или ловить животных и рвать цветы.

Адаптацию памятки на китайский язык выполнил член Наблюдательного совета фонда Александр Габуев.

С памяткой можно ознакомиться по ссылке .