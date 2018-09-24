Дмитрий Медведев потребовал быстрее закрыть вопрос с ликвидацией отходов БЦБК

Байкальск, Москва, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава правительства России Дмитрий Медведев 24 сентября провёл совещание с вице-премьерами, на котором подняли тему ликвидации отходов БЦБК. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

– Я напомню, мы этот комбинат остановили, решение правительство приняло, он уже давно не работает, но хранилище его токсичных отходов находится в километровой зоне от побережья Байкала, и оставлять его там абсолютно недопустимо. Мы все понимаем, как важно беречь такое уникальное озеро, как Байкал, тем более что в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов, – сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что средства на финансирование работ по ликвидации отходов комбината в бюджете на 2018 год и два последующих предусмотрены в рамках ФЦП по охране озера Байкал, всего это более 4,5 млрд рублей. Нужно как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского комбината.

Вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что за 40 лет работы Байкальского ЦБК было образовано 6 млн т промышленных отходов, это шлам-лигнин – продукт переработки древесины.

– Эти отходы хранятся открытым способом и представляют угрозу для озера Байкал. В настоящее время правительством определён главный исполнитель работ – акционерное общество «Росгеология». Министерством природы Российской Федерации заключён договор с подрядчиком. К сожалению, пришлось на ходу менять проектно-сметную документацию с учётом того, что предыдущая устарела, тем не менее главный исполнитель работ уже вышел на объект и ведёт подготовительные мероприятия, – сказал он.

Чиновник отметил, что в настоящее время ведутся опытно-промышленные работы, которая отслеживается специалистами Росприроднадзора и общественными организациями.

– Определена оптимальная технология, позволяющая обеспечить обезвоживание шлам-лигнина с переводом отходов в самый безвредный, пятый класс опасности, то есть это будет биомасса, которая может использоваться как органическое удобрение. Эти мероприятия вошли в национальный проект, и мы установим ежеквартальный контроль, –говорил Алексей Гордеев.

По его словам вице-спикера, она переговорил с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который полностью поддерживает этот проект и удовлетворен тем, как сейчас идут работы.

– Так что остаётся взять это под контроль и выполнить в сроки. Ставим задачу в трёхлетний срок всё это завершить и сделать так, чтобы объект был полностью экологически нормальным, – заключил чиновник.

Дмитрий Медведев на это заявил, что «деньги есть, решения все есть, надо, наконец, этот вопрос закрыть».

Напомним, в ноябре 2017 года региональные власти заключили контракт с Росгеологией, но в марте 2018 года стало понятно, что вести работы по существующему проекту нельзя. Потому между Минприроды Иркутской области и Росгеологией было заключено дополнительное соглашение о том, что предприятие за свой счёт проведёт исследования для определения возможных вариантов технологии рекультивации отходов.