До двух лет заключения грозит браконьеру за выловленный омуль в Бурятии

Бурятия, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Браконьер в Бурятии выловил байкальского омуля на 250 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Рыбака задержали в районе посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии. Как было установлено, мужчина на вёсельной резиновой лодке при помощи рыболовной сети незаконно выловил 67 хвостов байкальского омуля. Рыба и орудия лова изъяты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ –незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, санкция которой предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Между тем, в Росрыболовстве отмечают, что в Иркутской области снижается число браконьеров-рыболовов.

В 2018 году рыбоводные заводы «Главрыбвода» впервые за пять лет заложили на инкубацию больше 500 млн икринок байкальского омуля. Чтобы восстановить популяцию омуля, ежегодно нужно выпускать около 400 млн личинок в озеро. Большереченского и Селенгинского заводов вполне для этого достаточно, сейчас они не загружены даже наполовину при мощности в 4,5 млрд икринок. В 2021 году их планируется реконструировать.