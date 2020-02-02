До конца зимы составят список мероприятий мероприятий по селезащите в Слюдянском районе

Слюдянский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Перечень мероприятий по селезащите в Слюдянском районе будет составлен до 1 марта 2020 года. Для решения этого вопроса создана межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба губернатора.

Врио главы Приангарья Игорь Кобзев встретился 2 февраля с представителями группы общественного контроля. Приоритетной стала тема селезащиты жителей и территории Слюдянского района.

Вопрос по селезащите неоднократно поднимали иркутские ученые. По их мнению, велик риск, что при отсутствии соответствующих защитных сооружений в Байкал попадут отходы БЦБК.

– Экологическая безопасность стоит на первом месте. Мы уже создали межведомственную комиссию для решения этих вопросов, подключили федеральные министерства и ведомства. Заключено соглашение о совместной работе с Сибирским отделением Российской академии наук. Активированы все силы для того, чтобы определить оптимальный вариант решения проблемы, – отметил врио главы региона.

Также на встрече были подняты темы рекультивации отходов БЦБК, лесной отрасли.

– Нужно провести целый комплекс мероприятий для завершения оформления территории в пространство опережающего экономического развития. Никаких опасных производств в Байкальске не будет. Считаю, что представители группы общественного контроля должны быть в курсе всех основных решений, которые будут приняты. Тем более, по проблемам экологии, – подчеркнул Игорь Кобзев.