Добровольцы убрали мусор на Шаманском мысе на Байкале и Слюдянских озерах

Слюдянский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, Иркутская область присоединилась к Международной акции «Чистые берега Евразии». Государственные природоохранные структуры, экологические общественные организации, волонтерские отряды, студенты – всего 12 команд – очищали от мусора памятник природы регионального значения «Мыс Шаманский» в Слюдянском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, сотрудники МЧС России на лодках чистили, прежде всего от пластиковых бутылок, акваторию еще одного памятника – Слюдянских озер. Всего в акции участвовало 105 человек. Соорганизаторами выступили министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы. Памятник природы регионального значения «Мыс Шаманский» – знаковое место. Археологи находили здесь останки древнего человека, местные шаманы проводят свои обряды. – Мы уже не первый раз убираем эту территорию, и сегодня были приятно удивлены тем, что здесь достаточно чисто. Очень хочется верить, что экологическая культура населения возросла, ответственность людей, живущих на берегах священного озера, на достаточно высоком уровне. Приятно, что сегодня мы видим мало работы для себя, – отметила временно замещающая должность руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Лидия Петчеева. Больше половины участников акции – представители молодежи из разных образовательных учреждений Иркутска и Ангарска. СПРАВКА: Идея акции «Чистые берега Евразии» родилась в декабре прошлого года на III Ассамблее ООН по окружающей среде. Инициаторами выступила Международная Ассоциация Озерных Регионов, созданная в рамках работы I Байкальского экологического водного форума, который состоялся в сентябре 2017 года в Иркутске.

Акция «Чистые берега Евразии» также проходит сегодня на итальянском озере Комо, швейцарском Лемане, белорусском Нарочь, на Иссык-Куле в Кыргызстане. В России экологический субботник поддержали на Ладоге в Ленинградской области, Онего в Карелии, на Телецком озере в республике Алтай, на озерах Якутии. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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