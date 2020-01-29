Двух человек эвакуировали со льда Байкала в ночь на 29 января

Иркутский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Путь на автомобиле по льду озера Байкал от посёлка Большие Коты до Листвянки едва не закончился трагедией для двоих мужчин. Отдыхавшие в Больших Котах решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку прямо по льду. Однако посреди пути автомобиль попал колёсами в трещину. Водителю и пассажиру удалось выбраться из машины и позвонить в службу спасения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение от попавших в беду поступило во втором часу ночи. Навстречу к горе-путешественникам на судне на воздушной подушке немедленно выдвинулась группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Встретив по пути мужчин, которые, находясь в нетрезвом состоянии, пешком шли по направлению к Листвянке, спасатели забрали их на борт и эвакуировали в населенный пункт.

– В отношении водителя внедорожника, выехавшего на лёд, направлены документы в администрацию муниципального образования для составления протокола об административном правонарушении. Населённые пункты не связывает ледовая дорога. На акватории озера Байкал в этих местах очень много опасных мест: трещин и торосов. Выезд на лёд запрещён. Также перед собственником автомобиля стоит задача по его безопасной эвакуации со льда на берег, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зуев.