Единственным поставщиком услуг по ликвидации накопленного ущерба от последствий деятельности БЦБК станет «Газэнергострой»

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Газэнергострой» станет единственным поставщиком услуг по ликвидации накопленного ущерба от последствий деятельности БЦБК. Об этом стало известно 13 января на оперативном совещании в правительстве Иркутской области под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.

Представитель корпорации сообщил, что правительство РФ их в качестве единственных поставщиков уже одобрило, соответствующее распоряжение должно быть подписано в течение недели. Он также сообщил, что корпорация уже провела испытания технологий, которые планируется использовать для ликвидации отходов БЦБК. Также подписано соглашение по взаимодействию с Сибирским отделением РАН. Игорь Кобзев также предложил директору Иркутского филиала СО РАН Игорю Бычкову разработать оптимальные технологии для ликвидации.

Напомним, в мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология».

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.

Работы по рекультивации отходов БЦБК начнутся в первом квартале 2020 года. При этом Иркутская область будет вынуждена вернуть в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей из 1,8 млрд, выделенных на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. Об этом на оперативном совещании в правительстве Иркутской области 23 декабря сообщила и.о. министра финансов региона Наталия Бояринова.