Экологи предлагают создать Байкальский общественный совет

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная экологическая коалиция «Реки без границ» предлагает создать Байкальский общественный совет и научный экспертный орган при новой правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, а также пригласить в состав комиссии представителей Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Телеинформу сообщил координатор проекта «Реки без границ» Александр Колотов.

Свои предложения по расширению состава и функционала новой правительственной комиссии коалиция направила в рамках общественного обсуждения проекта постановления правительства Российской Федерации «О Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал».

Главным нововведением, которое предлагают экологи, является наделение правительственной комиссии полномочиями по оценке эффективности деятельности, контролю за нормотворчеством, корректировке любых планов деятельности в области охраны и управления уникальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» и Байкальской природной территорией.

В связи с этим экологическая коалиция «Реки без границ» предлагает включить в состав правительственной комиссии не только представителей Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, но и органов ЮНЕСКО – в частности, Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также экологи рекомендуют создать при правительственной комиссии по Байкалу специальный экспертно-консультативный орган и Байкальский общественный совет, разработав впоследствии соответствующий механизм информирования общественности о деятельности правительственной комиссии.

– На наш взгляд, без обеспеченного ресурсами и прозрачными регламентами работы экспертного органа правительственная комиссия не сможет своевременно готовить оптимальные решения для охраны объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» и проводить рассмотрение затрагивающих его проектов нормативных правовых актов, а также производить оценку крупных хозяйственных и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Байкальской природной территории, – уверен международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

По мнению Александра Колотова, эффективность работы новой правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала во многом будет зависеть от того, как будет обеспечено участие общественности в ее работе и как будет выстроен механизм информирования местных жителей о ее деятельности.

Пересмотр положения о Комиссии с повышением её статуса и расширением полномочий был включен 12 сентября 2019 года первым пунктом в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Правительственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал планируется сформировать в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации от 18 декабря.