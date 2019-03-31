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Байкал
01.04.2019

Экспедиция «Компас Байкала» определит места дислокации туристов и мусорок в Ольхонском районе

Ольхонский район, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Подари планете жизнь» открыл регистрацию на участие в исследовательской эколого-просветительской экспедиции «Компас Байкала». Основная задача мероприятия – исследование антропогенной нагрузки на побережье озера Байкал, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Экспедиция будет проходить с 24 по 3 июля 2019 года от посёлка Сахюрта и посёлка Бугульдейка до бухты Ая. Общая протяжённость маршрутов – 50-80 км, в день участники будут проходить по 12-15 км. Для этого сформируют две команды по семь-восемь человек. Им предстоит нанести на карту места дислокации туристов, палаточных лагерей, несанкционированных свалок.

По пути участники будут рассказывать туристам об экологических проблемах в Прибайкальском нацпарке, о правилах поведения и действующих природоохранных акциях. Кроме того, волонтёры уберут мусор на маршруте, проведут учёт отдыхающих в местах их массового скопления, зерегистрируют дороги, которых нет на карте, а также выполнят научные задачи по учёту животных и птиц, которые поставит «Заповедное Прибайкалье».

Участников предупреждают, что их ждут длительные переходы с бивуачным снаряжением по радиальным маршрутам. Проживание в палатках, по возможности – на туристических базах, кордонах Прибайкальского национального парка.

Организаторы предоставляют:

  • трансфер Иркутск – начальные/конечные пункты – Иркутск,
  • проживание,
  • основные продукты питания,
  • экипировку,
  • хозяйственные принадлежности.

Условия участия для добровольцев:

  • быть старше 18 лет,
  • соблюдать «сухой закон»,
  • пройти регистрацию,
  • подписать соглашения добровольца,
  • оплатить организационный сбор: 100 рублей в сутки,
  • иметь хорошую физическую подготовку,
  • взять с собой спальник, личную посуду, туристический рюкзак и коврик.

Зарегистрироваться на экспедицию можно по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgef2NwKrE9Q9_vnVqdqU0dbypqxW-0EqxECRc2EPZCAmtcA/viewform.

Напомним, в 2018 году экспедиция проходила на маршруте протяжённостью более 110 км от посёлка Большие Коты Иркутского района до деревни Зама Ольхонского района.

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