|Байкал
|01.04.2019
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Экспедиция «Компас Байкала» определит места дислокации туристов и мусорок в Ольхонском районе
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Ольхонский район, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Подари планете жизнь» открыл регистрацию на участие в исследовательской эколого-просветительской экспедиции «Компас Байкала». Основная задача мероприятия – исследование антропогенной нагрузки на побережье озера Байкал, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
Экспедиция будет проходить с 24 по 3 июля 2019 года от посёлка Сахюрта и посёлка Бугульдейка до бухты Ая. Общая протяжённость маршрутов – 50-80 км, в день участники будут проходить по 12-15 км. Для этого сформируют две команды по семь-восемь человек. Им предстоит нанести на карту места дислокации туристов, палаточных лагерей, несанкционированных свалок.
По пути участники будут рассказывать туристам об экологических проблемах в Прибайкальском нацпарке, о правилах поведения и действующих природоохранных акциях. Кроме того, волонтёры уберут мусор на маршруте, проведут учёт отдыхающих в местах их массового скопления, зерегистрируют дороги, которых нет на карте, а также выполнят научные задачи по учёту животных и птиц, которые поставит «Заповедное Прибайкалье».
Участников предупреждают, что их ждут длительные переходы с бивуачным снаряжением по радиальным маршрутам. Проживание в палатках, по возможности – на туристических базах, кордонах Прибайкальского национального парка.
Организаторы предоставляют:
Условия участия для добровольцев:
Зарегистрироваться на экспедицию можно по адресу:
Напомним, в 2018 году экспедиция проходила на маршруте протяжённостью более 110 км от посёлка Большие Коты Иркутского района до деревни Зама Ольхонского района.
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