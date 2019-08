Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Факультет сервиса и рекламы ИГУ провел летние школы на Байкале – языковую и по программной инженерии. Их участниками стали студенты факультета и других учебных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Благодаря интенсивности и узкому фокусу программ участники значительно повысили свои знания, а также наметили пути дальнейших исследований. Школы прошли на базе научно-учебного центра «Сарма» на Малом море. Школа программной инженерии «Многомерный анализ данных: OLAP-технологии» Участники школы – студенты факультета сервиса и рекламы и института математики, экономики и информатики – в интенсивном режиме знакомились с актуальными задачами и технологиями и получили опыт командной работы. Лекторами и экспертами школы выступили специалисты АО «БАРС Груп» и OOO «Cвязьком». – В этом году школа посвящалась разработке баз данных для автоматизации бизнеса, подготовке оперативных и аналитических отчетов, использованию бизнес-аналитики для оптимизации бизнес-процессов. Аббревиатура OLAP – это сокращение от английского online analytical processing, интерактивная аналитическая обработка – так называют технологии обработки данных, заключающиеся в подготовке суммарной информации на основе больших массивов данных, – сказала организатор школы, заведующая кафедрой естественнонаучный дисциплин факультета сервиса и рекламы ИГУ Анна Балахчи. За неделю активной работы участники разработали модели своего бизнеса, построили схему базы данных и сгенерировали данные о бизнес-процессах. По словам организаторов, важным результатом стало то, что студенты научились строить отчеты, которые позволяют, например, вовремя отследить наличие товара на складах, выявить простои в работе, оценить себестоимость товара, определить факторы более всего влияющие на качество продуктов и услуг. – В качестве нашего бизнеса мы выбрали зоопарк – это сложная система, где каждому животному нужен индивидуальный уход, климат и диета. В первый день мы презентовали концепцию своего проекта и получили рекомендации от экспертов. Следующие два дня проектировали и создавали базу данных, проверяли, все ли сведения учитываются. Это было непросто, пришлось несколько раз проверять связи между таблицами и корректировать структуру. Далее нам предстояло наполнить нашу базу данными о животных и других аспектах бизнеса (например, финансовых операциях). Сделать это вручную сложно и легко допустить ошибку, поэтому мы написали специальные программы-генераторы. Последние два дня были посвящены формированию оперативных и аналитических отчётов, а это важнейший инструмент руководителя, позволяющий следить за бизнесом в реальном времени и эффективнее планировать работу, – сказала лидер одной из команд, студентка второго курса направления «Прикладная информатика» факультета сервиса и рекламы ИГУ Екатерина Черногор. На закрытии организаторы вместе с участниками и партнерами школы решили провести дополнительный семинар по OLAP-технологиям бизнес-аналитики в сентябре. Партнерами и спонсорами мероприятия выступили АО «БАРС Груп», ООО «ПОС системы», OOO «Cвязьком», компании «Зонт Кард» и «Сувенир плюс», дизайн-студия «ЦеППелин». Языковая школа English for life, love and work Главной задачей участников стала разработка финального проекта идеальной страны «Utopia». Студенты шесть дней изучали виды политических, экономических и образовательных систем разных государств, а также разбирались в культуре, спорте, производстве и многом другом. На пользу и проекту, и уровню знаний английского языка пошли бизнес-игры, конечно же, лекции, ежедневные презентации по промежуточным итогам, обсуждение актуальных тем, да и просто общение. – Языковая школа факультета сервиса и рекламы ИГУ – это очень плотный график обучения и работы над проектами, который разбавлялся креативными играми и заданиями, английскими песнями, а также прогулками по окрестностям. Советую сюда приехать, чтобы повысить уровень владения языком, а также получить заряд энергии и мотивации для более углубленного его изучения в дальнейшем, – сказала участница школы Алина Гареева. Однако не все время было посвящено обучению. Как сказали участники, приехать на природу и не посмотреть местные красоты – почти преступление. Поэтому, прошло несколько впечатляющих экскурсий – студенты поднимались на гору с видом на деревню Сарма, ходили в Сарминское ущелье, где зарождается самый сильный ветер на озере, и, конечно, купались в Байкале. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

