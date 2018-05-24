Фонд «Озеро Байкал» и Бурятия договорились сотрудничать в рамках охраны Байкала

Бурятия, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение на предмет стратегического сотрудничества и организации взаимодействия по вопросам охраны Байкала и развития Байкальской природной территории заключили фонд прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и республика Бурятия.

Подписи под документом в рамках Петербургского международного экономического форума поставили гендиректор фонда Анастасия Цветкова и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба фонда, сотрудничество предполагает регулярный диалог по охране озера и развитию Байкальской природной территории, в том числе создание совместных рабочих и экспертных групп в целях разработки предложений по предмету сотрудничества, а также проведение совместных семинаров, совещаний и консультаций.

В рамках своих полномочий правительство Бурятии обязуется в установленном порядке информировать население о состоянии окружающей среды, а также реализовывать политику в области охраны окружающей среды и экологического развития на территории республики.

В порядке взаимодействия фонд «Озеро Байкал» будет содействовать в реализации и продвижении проектов и инициатив, а также принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки вокруг озера Байкал и Байкальской природной территории.

Торжественное подписание состоялось в Лаборатории НКО Росконгресса.