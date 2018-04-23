|Байкал
|23.04.2018
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Генпрокуратура: проект рекультивации отходов БЦБК противоречит охране природы
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Байкальск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура признала проект рекультивации отходов Байкальского ЦБК не соответствующим природоохранному законодательству. Минприроды Иркутской области теперь должно разработать техзадание на корректировку проекта. В свою очередь «Росгеология», которая является исполнителем контракта по ликвидации отходов комбината, никаких документов пока не получала.
О решении Генпрокуратуры отправить проект рекультавации на доработку сообщили в
Как прокомментировали Телеинформу в «Росгеологии», предприятие действует исключительно исходя из требований и пожеланий заказчика – Минприроды Иркутской области.
– Насколько нам известно, заказчик прорабатывает возможные изменения в проект. Однако официально мы не получали заданий на корректировку проекта и внесение изменений. Пытаемся договорится с заказчиком об организации производственного-экологического контроля (экологического мониторинга) за объектом при проведении работ. Это позволит оперативно отслеживать возможные изменения воздействия на окружающую среду в период выполнения работ и оперативно принимать меры, – рассказал советник генерального директора АО «Росгеология» Антон Сергеев.
Пока «Росгеология» находится на стадии запуска подготовительных работ. Неделю назад предприятие получило разрешительные документы и объекты.
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