Генпрокуратура: проект рекультивации отходов БЦБК противоречит охране природы

Байкальск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура признала проект рекультивации отходов Байкальского ЦБК не соответствующим природоохранному законодательству. Минприроды Иркутской области теперь должно разработать техзадание на корректировку проекта. В свою очередь «Росгеология», которая является исполнителем контракта по ликвидации отходов комбината, никаких документов пока не получала.

О решении Генпрокуратуры отправить проект рекультавации на доработку сообщили в экологической общественной организации «Зелёный фронт» . Ведомство внесло представление министру природных ресурсов Иркутской области.

Как прокомментировали Телеинформу в «Росгеологии», предприятие действует исключительно исходя из требований и пожеланий заказчика – Минприроды Иркутской области.

– Насколько нам известно, заказчик прорабатывает возможные изменения в проект. Однако официально мы не получали заданий на корректировку проекта и внесение изменений. Пытаемся договорится с заказчиком об организации производственного-экологического контроля (экологического мониторинга) за объектом при проведении работ. Это позволит оперативно отслеживать возможные изменения воздействия на окружающую среду в период выполнения работ и оперативно принимать меры, – рассказал советник генерального директора АО «Росгеология» Антон Сергеев.

Пока «Росгеология» находится на стадии запуска подготовительных работ. Неделю назад предприятие получило разрешительные документы и объекты.

СПРАВКА:

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала. Сметная стоимость работ по их ликвидации составляет 5,9 млрд рублей.

В 2017 году Минприроды Иркутской области и Росгеология заключили контракт на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К работам корпорация планировалось приступить в 2018 году и завершить её за три года. По контракту в 5,9 млрд рублей, работы будут вестись на восьми картах.

Существующий проект, который является переработкой предложения «ВЭБ Инжиниринг» 2013 года, на общественных слушаниях в Байкальске 13 ноября вызвал критику некоторых учёных. Глава «Росгеологии» Роман Панов заявлял, что предложения специалистов однозначно будут учитываться. Также он заявлял, что предприятие рассматривает и альтернативные варианты решения вопроса.