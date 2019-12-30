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Байкал
08.01.2020

Глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил Слюдянский район и оценил туристический потенциал Прибайкалья

Слюдянский район, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы развития туризма в Иркутской области обсуждались 8 января на совещании, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как напоминает пресс-служба губернатора, основным инвестиционным проектом в сфере туризма в Приангарье в настоящее время является создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» (ТРК «Ворота Байкала»). Проект имеет статус приоритетного инвестиционного для Иркутской области и включен в перечень мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». Его реализация за счет бюджетных и внебюджетных средств планируется с 2019 по 2024 год.

В границах ТРК «Ворота Байкала» расположена особая экономическая зона (ОЭЗ), здесь действует особый режим ведения хозяйственной деятельности для компаний-резидентов в части предоставления налоговых льгот, а также создания за счет государства объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации туристических проектов.

На совещании обсуждались перспективы развития моногорода Байкальска как центра туризма в границах ТРК «Ворота Байкала». Общая площадь территории ОЭЗ в этом городе составляет 763,3 га, срок ее действия - до 2056 года.

Также на встрече шла речь о создании брендового туристского маршрута «Южно-Байкальское кольцо» и нормативно-правовом регулировании туристской деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

- Мы сегодня договорились, что в рамках социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года туристическая деятельность будет рассматриваться как одна из основных. Необходимо к решению задач подходить планово, будем реализовывать их, в том числе на федеральном уровне, - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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