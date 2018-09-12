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13.09.2018

Глава Ростуризма примет участие в Байкальском водном форуме

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Ростуризма Олег Сафонов подтвердил своё участие в Байкальском международном водном форуме, который будет проходить в Иркутске 20-21 сентября. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

– У нас большой список организаций, которые занимаются туризмом, очень много представлено организаций из других регионов. Это и курорты Кавказского региона, и Ставропольский край. Поэтому надеемся обсудить проблемы сохранения экосистем при всё возрастающей антропогенной нагрузки и принять какие-то меры для того, чтобы на федеральном уровне реализовать это в соответствующих законопроектах, – прокомментировал он.

На форуме также обсудят проблемы, который возникают при выполнении указов президента РФ, своим опытом поделятся представители регионов со всей России, в том числе по новой системе обращения с отходами. В обсуждении примут участие федеральные органы власти. Ожидается глава Кадастровой палаты Константин Литвинцев, депутаты Госдумы РФ Геннадий Онищенко и Валерий Рашкин, представители Минприроды РФ и Росприроднадзора, а также парламентарии от Иркутской области Сергей Тен и Михаил Щапов.

На форуме представят различные экспозиции и экотехнологии. Кроме того, презентуют идею геопарка. Подробности этой затеи Андрей Крючков не раскрыл, предпочтя сохранить интригу, но отметил, что вопрос проработан с Прибайкальским нацпарком. В работе приняли участие и специалисты геологического института из Санкт-Петербурга.

– Геопарк позволит нам открыть те неизвестные части и недра Байкала, о которых знают ограниченное количество людей, которые непосредственно этим занимаются, – сказал министр.

Всего в этом году в мероприятии примут участие представители 30 стран, в том числе Австрии, Афганистана, Бразилии, Гвинеи, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Пакистана, Шрил-Ланки, Южной Кореи. Ожидается, что на форум приедут около 800 участников, более ста спикеров.

– Широкая география стран-участников закономерна. Мы убеждены, что поиск и привлечение лучших технологий для сохранения уникальных экосистем – это очень важно для всех стран. Наши дискуссионные площадки объединят и общественников, и экологов, и представителей органов власти, – сказал Андрей Крючков.

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