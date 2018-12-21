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21.12.2018

Гора Соболиная вошла в Байкальске в топ-5 горнолыжных курортов России

Байкальск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Гора Соболиная в Байкальске вошла в топ-5 горнолыжных курортов, популярных среди россиян для отдыха в новогодние праздники.

Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Банное в Башкирии, Гора Соболиная в Байкальске и Хибины в Мурманской области входят в топ-5 российских горнолыжных курортов по популярности отдыха в новогодние праздники.

Туристы бронируют новогодний отдых на горнолыжных курортах на период от трех до пяти ночей и тратят на аренду домов и коттеджей от шести до 16 тысяч рублей в сутки.

Меньше всего на аренду жилья в Новый год потратят в Байкальске (менее 7 тысяч рублей в сутки), больше всего – в Банном (более 16 тысяч в сутки).

Рейтинг подготовлен по данным броней домов и коттеджей туристами с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

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