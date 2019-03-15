Гринпис: завод в Култуке – наименьшее из зол для Байкала

Слюдянский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - У озера Байкал есть несравненно большие угрозы, чем завод по розливу воды в посёлке Култук Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба Гринпис.

В организации отмечают, что не оценивают экономическую сторону проекта, как и то, кому принадлежит компания, которая занята строительством завода, поскольку экологическая опасность в виде выявленных нарушений должна быть устранена вне зависимости от того, откуда она исходит.

– Если вернуться к вопросу о том, что больше угрожает Байкалу, то нужно признать: у озера есть несравненно большие угрозы, чем завод в Култуке, но говорят и пишут о них почему-то гораздо меньше, – отметили в Гринпис.

Например, напоминают в организации, ярким свидетельством того, что с чистейшим озером на Земле происходит что-то не то, стало массовое распространение водоросли спирогиры.

– В озеро сбрасывают нечистоты практически по всему побережью, где живёт человек. Специалисты Лимнологического института СО РАН, которые занимаются изучением Байкала, отмечают, что ситуация в прибрежной зоне озера стала катастрофической. Экосистемы, сложившиеся в условиях чистейшей воды, гибнут стремительно, – говорят в Гринпис.

Росприроднадзор РФ уже не первый год констатирует, что практически все существующие на берегах Байкала очистные сооружения не способны очистить стоки до необходимой и определённой законодательством нормы. Кроме того, большинство таких сооружений изношено и фактически не работает. Даже там, где есть очистные сооружения, не всегда есть канализация, которая подводит к ним стоки из кухонь и туалетов.

Проблема заражения Байкала стоками, которые он не в состоянии нейтрализовать, усугубляется неуправляемым туризмом. В последние 15 лет практически все легкодоступные места на побережье Байкала оказались под жестоким туристическим прессом. По данным межрегиональной природоохранной прокуратуры, за год на побережье озера выезжает почти два с половиной миллиона человек. Только в границах Центральной экологической зоны Байкала работает более тысячи гостиниц, турбаз и прочих объектов. Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства.

Кроме того, миллионы тонн опасных отходов в шламонакопителях, оставшиеся от Байкальского ЦБК, расположены на берегу озера в районе, где высокая сейсмическая активность и высокая опасность селевых потоков и водных паводков. По оценкам Лимнологического института СО РАН, в случае сильного землетрясения и сходе селя, которые приведут к прорыву шламонакопителей закрытого Байкальского ЦБК, сброс загрязняющих веществ в озеро будет равен сбросам комбината в течение 700 лет.

В марте 2018 года правительство изменило границы водоохранной зоны Байкала, не учитывая при этом особый статус озера, равного которому нет на Земле, не принимая во внимание мнение учёных и местных жителей, говорят в Гринпис. После этого неоднократно высказывались опасения, что следующим шагом станет ослабление режима и изменение границ Центральной экологической зоны объекта всемирного наследия «Озеро Байкал». В частности, план мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» предусматривает внесение изменений в законодательство, разрешающее проведение на территории экологической зоны сплошных санитарных рубок, а также перевод земель лесного фонда в другие категории земель.

– Сейчас активно лоббируются изменения в законодательство, которое устанавливает так называемые нормы воздействия на Байкал. Предполагается, что эти нормы будут изменены так, чтобы некачественная работа существующих очистных сооружений стала допустимой. Это может стать окончательным приговором Байкалу. Очень скоро заводы по розливу байкальской воды закроются, так как не будет главного – некогда чистейшей воды, – считают в Гринпис.

Помимо этого, есть ещё ежегодные пожары, изменение климата и вопросы, связанные с границами Прибайкальского нацпарка.

– Российский Greenpeace надеется, что сотни тысяч людей, обеспокоенных строительством «китайского завода» в Култуке, точно так же продолжат борьбу и с основными угрозами Байкалу, – отмечают в организации.

Напомним, о строительстве завода в посёлке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также ученые уже выразили свое отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в поселке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включенного в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

Ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала». Позже стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай. Вслед за ним Сергей Левченко обратился в Минприроды РФ с просьбой проверить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации завода.

Между тем, правозащитники считают, что сам завод урона Байкалу не нанесет, однако его строительство может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц.