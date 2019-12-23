Игорь Бычков: для оценки технологий по рекультивации отходов БЦБК надо дождаться нового приказа о нормативах сбросов

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые должны провести экспертную оценку технологий ликвидации накопленного ущерба БЦБК – на сайте «ВЭБ-Инжиниринг» опубликовано 37 таких, еще 17 на рассмотрении. Однако процесс тормозится из-за того, что в ближайшее время должны быть утверждены измененные нормативы сбросов в ЦЭЗ озера Байкал.

Как пояснил на пресс-конференции 23 декабря директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков, имеющийся список с точки зрения выбора технологии далеко не полный.

– Но «ВЭБ-Инжиниринг» в соответствии с договоренностью предполагает выделить 8 млн рублей финансирования для проведения предварительной оценки представленных технологий по двум основным направлениям. Первое – это практическая реализуемость, то есть является ли в принципе эта технология реализуемой, достигает ли она того эффекта, который прописан заявителями. Второе – возможно ли эту технологию применять в Центральной экологической зоне озера Байкал, не противоречит ли она нормативно-правовой базе, которая существует для ЦЭЗ БПТ, – напомнил он.

Привлекать планируется экспертов не только из Иркутска, но и из других регионов. Это будет оформлено как проведение экспертизы РАН. Оператором будет выступать ИрФ СО РАН, он же будет организовывать всю процедуру с привлечением экспертов. Все финансирование будет проходить через Сибирское отделение Академии наук, все экспертизы будут обрабатываться там же и после согласования на федеральном уровне их результаты будут переданы «ВЭБ-Инжинирингу».

– По предварительной договоренности срок проведения экспертизы должен составить 35 дней после подписания контракта. Но сейчас все притормозилось после другого поручения президента РФ Владимира Путина, которое дано правительству РФ о возможном изменении единственного поставщика от Росгеологии. В принципе, второе поручение должно было быть выполнено до 19 декабря, предыдущее, о выборе технологии, до 20 декабря. Тот и другой сроки, между тем, уже прошли, – отметил Игорь Бычков.

Измененные нормативы сбросов в ЦЭЗ озера Байкал находятся на утверждении в Минюсте РФ. Без этих новых значений, по словам директора ИрФ СО РАН, сегодня нецелесообразно отбирать технологии, потому что там существенно изменены параметры. Если сегодня убрать действующий приказ о нормативах, практически ни одна из предложенных технологий не может быть выполнена, потому что первым этапом идет очистка надшламовых вод во всех проектах, а сброс этих – уже очищенных – вод должен соответствовать нормативам.

– По разным оценкам, речь идет о том, что новые нормативы будут утверждены либо до конца этого года, либо до середины января 2020 года с учетом праздничных дней, – отметил Игорь Бычков. – Можно, конечно, сказать, чтобы экспертизу проводили по действующим нормативам, но целесообразнее дождаться нового приказа.

Он также добавил, что правительство Иркутской области предложило привлечь «ВЭБ-Инжиниринг» к дальнейшей работе, даже если изменится единственный исполнитель, так как организация накопила достаточно большой материал по вопросу.

Напомним, в мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология».

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Общественники Иркутской области отметили, что только прямое федеральное управление сможет изменить ситуацию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.

Затем появилась информация о том, что ученые оценят проекты переработки отходов БЦБК. В новосибирском Академгородке подписано соглашение между Сибирским отделением РАН и компанией «ВЭБ Инжиниринг» о проведении экспертизы возможных технологий утилизации.

Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что реконструкция очистных сооружений Байкала на территории Бурятии идет недопустимо медленно. Кстати, по информации министра природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкина, работы по рекультивации отходов БЦБК начнутся в первом квартале 2020 года. При этом Иркутская область будет вынуждена вернуть в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей из 1,8 млрд, выделенных на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. Об этом на оперативном совещании в правительстве Иркутской области 23 декабря сообщила и.о. министра финансов региона Наталия Бояринова.