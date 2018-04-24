Инфраструктуру в «Воротах Байкала» построят к ноябрю

Байкальск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» 28 апреля стартует строительный сезон, во время которого возведут объекты инфраструктуры. Об этом Телеинформу сообщили в региональном Минэкономразвития.

Строительство должно быть закончено к 1 ноября 2018 года. За это время в «Воротах Байкала» планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.

Конкурс на право заключения договора проводился с 25 января по 29 марта 2018 года. Его выиграла иркутская компания ООО «Сибстрой».

Напомним, на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала» правительство Иркутской области планирует выделить 124,4 млн рублей. Это снимет для действующих резидентов барьеры, препятствующие началу реализации инвестиционных туристических проектов, считают эксперты.