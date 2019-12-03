Иркутская область до сих пор не получила в собственность объекты БЦБК для их дальнейшего сноса

Байкальск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет кредиторов ОАО «БЦБК» до сих пор не передал в собственность Иркутской области здания и сооружения предприятия для последующего их демонтажа и рекультивации промышленной площадки. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обращение о передаче объектов БЦБК в собственность Иркутской области было направлено ГК «Внешэкономбанк» в феврале 2018 года вместе с письмом в адрес президента РФ с просьбой включить в программу по охране озера Байкал мероприятия по демонтажу зданий и сооружений предприятия, а также рекультивации промышленной площадки. При этом функции заказчика губернатор региона Сергей Левченко просил закрепить за субъектом Федерации. Обращение президент поддержал, а также поручил правительству РФ поддержать губернатора Иркутской области в его инициативе.

– Сейчас правительство Иркутской области ведёт работа по организации передачи указанных объектов в государственную собственность Иркутской области с последующим выполнением мероприятий по их включению в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). До настоящего времени вопрос о передаче собственности не решён. Принятие решения по урегулированию имущественного вопроса находится в компетенции Совета кредиторов ОАО «БЦБК», – рассказали в Сером доме.

Между тем, демонтаж объектов на промплощадке и её рекультивация – такой же важный вопрос, как и ликвидация отходов, образованных от деятельности БЦБК. Как отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области, сейчас при взаимодействии с Минприроды России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проводятся конкурсы по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе с участием иностранных компаний.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской области). В декабре 2017 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило контракт с «Росгеологией» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Проектная документация по мероприятию разработана на основании государственного контракта, заключённого Минприроды России с ООО «ВЭБ Инжиниринг».

В марте 2018 года специальная комиссия обследовала цеха очистных сооружений, задействованных при реализации мероприятий по ликвидации отходов. По итогам специалисты пришли к выводу, что из-за несанкционированного демонтажа большей части наземного трубопровода, оборудования, настилов, а также из-за физического износа объектов и наличия в ёмкостях очистных сооружений щелокосодержащей жидкости, объекты очистных сооружений технически не в состоянии обеспечить условия, предусмотренные проектной документацией.

В итоге было заключено дополнительное соглашение к контракту, по которому «Росгеология» до 30 июня 2019 года должна была представить в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области информацию по корректировке проектной документации с прохождением государственных экспертиз и получением положительных заключений. Это, говорят в правительстве Иркутской области, является существенным нарушением условий контракта.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология». Однако новый подрядчик до сих пор не определён.

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Общественники Иркутской области отметили, что только прямое федеральное управление сможет изменить ситуацию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.

