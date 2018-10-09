Иркутская область предлагает включить в нацпроект «Экология» 76 мероприятий и объектов

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Для формирования национального проекта «Экология» Иркутская область предлагает к реализации 76 мероприятий и объектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, эту тему губернатор региона Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили во время их встречи в Москве.

Предполагается, что на реализацию всех заявляемых предложений потребуется 54,8 млрд рублей, из которых 45,9 – средства федерального бюджета, остальное – софинансирование из консолидированного бюджета региона.

Самый большой объем финансовых средств – более 41 млрд рублей – необходим на 32 мероприятия в федеральном проекте «Сохранение озера Байкал». Среди них строительство новых и реконструкция действующих канализационно-очистных сооружений, организация и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории Байкала.

В этот же раздел национального проекта «Экология» предлагается включить строительство берегоукрепляющих сооружений общей протяженностью 31,8 км, рыбоводного завода в Ольхонском районе и внедрение современных биотехнологических схем искусственного воспроизводства, создание временных передвижных рыбоводных пунктов. Одним из самых важных мероприятий остается ликвидация отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, и объектов, находящихся на его промышленной площадке.

По федеральному проекту «Чистая страна» предлагается ликвидация несанкционированной свалки и отходов ПО «Восток» в Нижнеилимском районе. 37 мероприятий заявляется для включения в раздел «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов». Для сохранения лесов Иркутская область предполагает оснастить и содержать две пожарно-химические станции на Байкальской природной территории, проводить работы по восстановлению и созданию питомников и банков семян комплекса флоры Прибайкалья в разных природных зонах. За счет реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируется снижение выбросов загрязняющих веществ в Братске на 25,87 тысячи тонн, или на 20,15%.