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18.05.2018

Иркутская область включена в проект «Байкал» новой ФЦП по развитию туризма

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вместе с Бурятией и Забайкальским краем включена в проект «Байкал» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, программа была утверждена правительством РФ 5 мая. В аналогичной программе, действующей до 2018 года, Иркутская область не участвовала.

В новой версии ФЦП упор делается на развитие туризма путем снятия инфраструктурных ограничений. В связи с этим ставка делается на реализацию перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов. Именно поэтому сформирован проект «Байкал» на территории трех регионов.

– В концепции ФЦП предусмотрено комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры кластеров по приоритетным видам туризма, а также стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки. – рассказала Екатерина Сливина. – При этом для нашего региона определен специалитет – экотуризм.

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