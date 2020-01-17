Иркутский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые ищут около 800 миллионов рублей на проектирование нового корпуса Байкальского музея. Само строительство обойдется в более чем 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал научный руководитель Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков. Тема создания большого научно-просветительского комплекса звучит в Иркутской области уже не первый год. Ученые мечтают о просторном здании площадью 30 тысяч квадратных метров с большими аквариумами, которые вмещают до 4,5 тысячи тонн воды, с подводным залом, оснащенным иллюминаторами, образовательным центром, центром водных ресурсов и конференц-залом на 400 человек. Эта часть музея должна разместиться в самих водах Байкала, в здании на сваях, а существующий музей останется частью комплекса, но будет переформатирован в научно-адаптационный корпус. – Наша главная задача – формирование экологического мировоззрения. Уже сейчас мы занялись созданием Академии байкаловедения, у нас есть несколько учебников по этой дисциплине. В будущем хотим, чтобы практикум по байкаловедению проходил именно в нашем музее. Техзадание на новый корпус готово, планируется, что он будет вмещать до 1 миллиона посетителей в год. Но проблема в том, что мы не можем найти средства на изготовление проектно-сметной документации, – заявил Владимир Фиалков. Деньги на создание самого центра можно взять из реализуемых в стране национальных проектов. Однако на проектирование здания из этих программ нельзя взять ни копейки. Поэтому сейчас иркутские ученые вынуждены искать 800 миллионов на проектные работы где-то в другом месте. Между тем, существующее здание музея уже не справляется с потоком посетителей. Байкальский музей создавался в 1993 году, тогда в нем было всего 40 тысяч гостей в год. По итогам 2019 года посещаемость музея превысила 200 тысяч человек. Популярность учреждения растет, но скоро музей не сможет принять у себя всех желающих. По словам Владимира Фиалкова, в начале января он озвучил проблему врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Он обещал посодействовать в решении проблем иркутских ученых, так как Байкальский музей – часть большого проекта по развитию поселка Листвянка и в целом туризма на Байкале. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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