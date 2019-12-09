Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые модернизировали технологии экомониторинга Байкала в рамках гранта научно-технического совета ИРНИТУ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Грант достался сотрудникам отдела измерительных систем, которые в 2019 году лидировали на престижных турнирах по морской робототехнике, изучали акваторию Байкала совместно с российскими и японскими коллегами. В результате ученые разработали технологии и средства для роботизированного экомониторинга.

Ведущий инженер отдела Дмитрий Ченский отметил, что одним из ключевых событий 2019 года стало участие политеховцев в масштабном международном проекте по поиску газогидратов, изучению донных отложений на Байкале. Этим летом специалисты обследовали более 1,5 тысяч квадратных километров акватории озера. Экспедиция проходила при поддержке Института технологии города Китами (Хоккайдо, Япония).

Сотрудники ИРНИТУ предоставили коллегам гидроакустическое оборудование – многолучевой эхолот и профилограф для изучения дна Байкала. Затем они обработали полученные сведения и передали их лимнологам.

В отделе информационно-измерительных систем продолжается разработка морских робототехнических комплексов (катамаранов). Устройства предназначены для проведения надводных и подводных научных, геологоразведочных и поисково-спасательных работ.

В 2020 году ученые ИРНИТУ намерены продолжить работу по усовершенствованию катамаранов. Первоочередная задача – модернизировать системы управления беспилотниками и сделать датчики приборов беспроводными. Одним из новых направлений ученых станет AIoT – сфера, соединяющая искусственный интеллект и «Интернет вещей».