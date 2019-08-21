Иркутской области рекомендовано в самые короткие сроки создать три заказника и природный парк «Витязь»

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Процесс создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения в Иркутской области практически остановлен. Как результат, регион перешёл с предпоследнего на последнее место в Сибирском федеральном округе по проценту территории, занимаемой ООПТ. Об этом сообщается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Примером торможения процессов создания заказников может служить Кимильтейский. Его начали образовывать в 2010 году, предполагалось взять под охрану два участка в долине реки Ока Зиминского района общей площадью 5 тысяч га. Это самый западный лесостепной участок Предбайкалья, приют для целого ряда краснокнижных растений и животных. В том числе, для орла-могильника, популяция которого находится на грани уничтожения. Длительный спор возник из-за разработки гравийных карьеров на территории планируемого заказника. Это свидетельствует о том, что информация о наличии мест обитания и произрастания редких видов не принимается во внимание при выделении участков недр, говорят в СПЧ. В феврале 2018 года было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, однако после этого минприроды России отказало в образовании Кимильтейского заказника, хотя действовавшие на этой территории лицензии на разработку гравия уже были прекращены. Министерство лесного комплекса Иркутской области сообщило охотпользователям Зиминского района, что заказник сократит их охотугодья, после чего те отказались от заказника. Похожая ситуация и с заказником Катырминский Братского района, который должен быть создан в соответствии с нормативными документами ещё прошлого века. Его проблема состоит в том, что часть планируемой территории заказника находится на участке, арендуемом АО «Группа «Илим», и на сегодняшний момент освоена в полном объёме. В примыкающих к границам планируемого заказника кварталах, которые ранее были переданы в аренду предприятию, но относились к зоне покоя, на сегодняшний момент началась вырубка лесного массива. По результатам обследования территории, которое в 2018 году было инициировано администрацией Братского района, выявлены представители флоры и фауны, включенные в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, что является основанием для образования ООПТ в приоритетном порядке. Однако территория будущего заказника находится под угрозой вырубки, поскольку в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Братского лесничества Иркутской области, лесные участки в кварталах, находящихся на территории будущего заказника, относятся к эксплуатационным лесам, где разрешена промышленная заготовка древесины. Аналогичная ситуация с природным парком «Витязь» в Шелеховском районе. В результате согласований площадь планируемого парка сократилась с 23 до 7 тысяч га. При этом в него не вошли 5,5 тысяч га территории, покрытой особо ценными массивами темнохвойной (коренной) тайги. Учеными Сибирского отделения РАН предлагается на исключенных из границ природного парка территориях создать памятник природы «Скальники Олхинского плато», тем не менее, создание природного парка даже на сокращенной площади застопорилось. В итоге СПЧ рекомендовал Минприроды России и правительству Иркутской области в возможно короткое время согласовать создание государственных природных заказников регионального значения «Кимильтейский», «Катарминский», «Таловские болота», природного парка «Витязь», памятника природы «Скальники Олхинского плато» в границах и с режимом, предусмотренными материалами комплексного экологического обследования территорий, предлагаемых для включения в эти ООПТ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: братский район

зиминский район

нацпарки

правительство иркутской области

туризм

федеральные новости

шелеховский район Тэги: View the discussion thread.