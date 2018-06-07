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Байкал
08.06.2018

Иркутян приглашают 10 июня на «Большой праздник Байкала»

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в галерее Виктора Бронштейна 10 июня пройдет познавательное мероприятие для всей семьи – «Большой праздник Байкала».

Как сообщает пресс-служба галереи, дети и родители познакомятся с новой книгой Александра Ткаченко «Байкал – прозрачное чудо планеты». Средства на издание этой книги собирали жители Бельгии, Великобритании, Германии и России.

Вместе с автором проекта «Кукуля» Марией Бызовой ребята разгадают тайны великого озера, узнают интересные факты, прогуляются по чистейшему льду и раскроют секрет легенды о красавице Ангаре.

Детей ждут веселые подвижные игры, чаепитие и просмотр познавательного мультфильма об обитателях Байкала.

Возрастное ограничение 3+. Начало мероприятия в 11:00. Стоимость детского билета – 550 рублей, семейного – 950 рублей. Детали и бронирование мест по телефону: (3952) 66-55-06.

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