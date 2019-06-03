КБЖД «украсили» оранжевыми платформами

Слюдянский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Возле знаменитой Итальянской стенки на КБЖД установили ярко-оранжевую платформу. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала иркутский гид Наталья Кайгородова.

На опубликованном ею фото видно, что на подъезде к Итальянской стенке со стороны Порт Байкала вид теперь перекрывает новое сооружение кричаще яркого цвета.

– Один из самых красивых видов на КБЖД безжалостно и беспощадно загублен Russian Railways, – пишет гид. – То, зачем едут туристы – за впечатлениями, фотографиями, – теперь испорчено трудами российской монополии. На 200-300 метров установить эту платформу ранее – и никаких вопросов к РЖД бы не возникло. Но врезать платформу (причем, исторически 100 лет назад ее не было) прямо перед панорамным видом на одно из самых живописных мест Кругобайкалки – это гений железнодорожного маркетинга!

Также Наталья Кайгородова рассказала, что после публикации поста в соцсети с ней связалась представитель турпоезда на КБЖД. Она пояснила, что платформы сооружены для безопасности пассажиров турпоезда. Такие платформы построены не только возле «Итальянской стенки», но и в Ангасолке. Конструкция платформ была согласована со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области с учётом нормативов строительства таких конструкций.

– В данном случае платформа, как сообщает представитель, начинается за 10 метров до Итальянской стенки. С конца платформы, по заверению представителя, можно делать отличные фотографии объекта, – рассказала гид.

В пресс-службе ВСЖД Телеинформу заявили, что проблема исключительно в том, что опубликованные фото сделаны с неправильного ракурса, а для получения более подробной информации предложили написать официальный запрос.