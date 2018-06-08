Клубника, битвы поваров, культурные и геральдические конкурсы – Слюдянский район обещает интересное лето

Слюдянский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе к началу туристического сезона подготовили график увлекательных событийных мероприятий. Он опубликован на сайте районной администрации.

Как мы уже ранее сообщали, официальное открытие высокого туристического сезона будет отмечаться в Байкальске 11 июня фестивалем «Территория лета».

С 9 по 19 июня гостей приглашают на ставший уже традиционным фестиваль «Перворыба». Он будет проходить в посёлке Утулик на турбазе «Ол-Терра». Фестиваль посвящён «Году гражданской активности и волонтерства» в России. «За пределами повседневности» – под этим девизом будут проходить все его акции. Здесь представят проекты в различных стилях и направлениях современного искусства – ворк-шоп, перформанс, инсталляция, лэнд-арт, лайт-арт, лент-арт, бук-арт и так далее. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по росписи камней, по основам рисования, изготовлению изделий из бересты, по валянию из шерсти и многое другое. Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести конкурс на лучший эскиз официальной символики (герба и флага) Утуликского муниципального образования.

Фестиваль «Grill Fest» состоится 23 июня на «Горе Соболиной». Он проводится в форме кулинарного поединка, в финале которого будут названы победители.

За победу будут бороться кулинары-любители, известные личности города, медийные люди, ведущие, а так же представители event-агентств.

С 11 по 14 июля в Слюдянке будет проходить открытый фестиваль-конкурс «Волна Байкала». Он проводится уже девятый год подряд. Фестиваль собирает участников по различным направлениям искусства: хореографии, инструментальному искусству, вокалу. Лауреаты конкурса имеют возможность получить именные сертификаты на поступление в Институт современного искусства в Москве.

Первый открытый гастрономический фестиваль кухни Южного Прибайкалья «Байкальский вкус» состоится в Слюдянке с 14 по 15 июля. Организаторы отмечают, что он направлен на развитие гастрономического туризма на территории Южного Прибайкалья и Иркутской области, повышение уровня профессионального мастерства специалистов, популяризацию профессии повара, привлечение молодых инициативных людей, расширение и укрепление культурных связей между народами посредством кулинарных и национальных традиций. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от шеф-поваров, а сами участники устроят состязания на берегу Байкала по приготовлению блюд на гриле.

Практически одновременно – с 13 по 16 июля – будет проходить уже традиционный клубничный фестиваль «Виктория-2018» в Байкальске. Он приурочен к пику сбора урожая клубники в этом районе. Фестиваль сопровождается конкурсной и культурно-развлекательной программой в течение дня и выступлениями музыкальных групп в вечернее время. Также гостей ждет ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» и возможность приобрести клубнику в больших количествах.