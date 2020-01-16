Краудфандинговый проект молодых ученых ИГУ по исследованию загрязненности Байкала поддержали 43 человека

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Краудфандинговый проект молодых иркутских ученых «Сколько микропластика в байкальских водах?» финансово поддержали 43 человека. Сбор открыт на площадке planeta.ru. Из требуемых 45 тысяч рублей собрано 37,5 тысяч. Иркутские студентки биолого-почвенного факультета ИГУ Софья Бирицкая и Екатерина Долинская запустили сбор средств 19 декабря 2019 года, он продолжится до 1 февраля 2020 года. Девушкам надо набрать еще 7,5 тысяч рублей, после чего они смогут приступить к изучению экологического состояния Байкала. В описании к проекту девушки объясняют, откуда взялась идея исследовать воды великого озера на наличие микропластика. – В один из дней нашей практики мы прогуливались по берегу озера, и говорили о том, как много мусора можно найти на побережье, и сколько его, должно быть, плавает в воде, остается на дне, поедается различными организмами. Стоит отметить, что озеро Байкал отличается чистотой и большим количеством эндемичных видов. Эндемики - это организмы, которые способны обитать только на определенной территории и не встречаются больше нигде в мире. Поэтому наблюдение за эндемиками и предотвращение их исчезновения являются важными задачами, стоящими перед учеными, – говорится в описании. В 2019 году студентки исследовали береговую линию Байкала и оценили ее загрязненность. Результат оказался неутешительным. В 2020 году ученые планируют работать с микропластиком в водах озера. – Для этого необходимо будет отобрать пробы в трех разных точках озера, которые будут различаться типом местности и уровнем антропогенной нагрузки. Дело в том, что микропластик, содержащийся в воде, можно собрать только с помощью специальной сети, которая производится только за рубежом. Покупка сети необходима, но достаточно проблематична, учитывая её стоимость (а это порядка 30 тысяч рублей, плюс расходы на доставку и выезд на берег озера) и размер нашей стипендии. Поэтому мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным, – пишут иркутские ученые. По результатам проведенного исследования девушки планируют написать научные статьи, с которыми будут выступать на конференциях. Это поможет привлечь внимание общественности к проблеме пластикового загрязнения и направить силы на ее решение. Поддержать проект можно на сайте «Планеты». В качестве вознаграждения можно либо перечислить любую сумму (так поступили 28 человек), либо приобрести один из сувениров – открытку с достопримечательностями Байкала, магнит с видом озера, грамоту с именной благодарностью, набор экомешочков, экосумку для шопинга или термокружку. Также за 1,5 тысячи рублей можно выкупить видеоблагодарность, а за 5 тысяч – упоминание в научной публикации студенток. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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