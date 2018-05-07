«Культура» снимает на Байкале эпизоды для цикла об освоении Сибири

Ольхонский район, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеканал «Культура» ведёт съёмки эпизодов на острове Ольхон и в районе реки Сарма для цикла из четырех фильмов об освоении Сибири. Его планируется выпустить в сентябре 2018 года в программе «Кто мы?». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья». – У вас мы снимаем быстро несколько эпизодов. В основном, это эпизод связанный с тем, как Курбат Иванов вышел на Байкал. Первый русский человек, который увидел Байкал в районе острова Ольхон. Конечно, хотелось бы когда-нибудь проделать его путь от Лены, сейчас всё это делается такими «пунктирами». Мы не можем повторить весь тот путь, который совершили землепроходцы, хотя их точнее было бы назвать «водоходцами», потому что они по рекам передвигались, иначе у вас не пройдешь, – рассказал автор и ведущий историко-просветительской программа «Кто мы?» Феликс Разумовский. В Иркутской области авторы программы работают не в первый раз. Ранее они снимали в Иркутске сюжеты, связанные с гибелью адмирала Александра Колчака. В предыдущий приезд, когда снимался цикл «Русская Голгофа» о гонениях на церковь в 1920 года съёмки проходили в посёлке Листвянка Иркутского района и в Тальцах, где готовили историю сибирских сельских священников. СПРАВКА: Цикл «Сибирский континент. Первопроходцы» расскажет об истории освоения Сибири, начиная от Ермака и заканчивая мысом Дежнева, которая заняла 100 лет допетровского времени.

Курбат Иванов – енисейский казак, первооткрыватель озера Байкал. Составитель первой карты Дальнего Востока по данным, собранным атаманом и землепроходцем Ивана Москвитиным. В 2017 году в Сарминском ущелье закрепили информационную табличку о Курбате Иванове. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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