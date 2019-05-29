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Байкал
30.05.2019

Летний турсезон на Южном Прибайкалье откроют 8 июня

Слюдянский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие летнего туристического сезона на Южном Прибайкалье в 2019 году ознаменуется сразу двумя мероприятиям, которые пройдут в Слюдянском районе 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, на базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» проведут фестиваль «Территория лета», который объединит основных игроков туристического рынка в одном месте для продвижения бренда «Отдых в Южном Прибайкалье».

Концепция мероприятия предполагает разделение участников в пространстве по четырем стихиям. Участниками «территории воды» станут владельцы баз отдыха у воды, катеров и яхт. На «территории воздуха» кресельная канатная дорога откроет вид на Байкальск и озеро Байкал с отметки в 900 метров. «Территория огня» представлена гастрономической зоной, где будут готовить и дегустировать сибирские блюда на открытой площадке.

«Территория земли» – это зона развлечений. Здесь состоится концерт, ярмарка товаров, выставка мото-, авто-, вело- техники с возможностью прокатиться на территории курорта. Также предусмотрена детская зона развлечений. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер- классах от мастеров международного фестиваля современного искусства «Перворыба», создав своими руками сувенир.

Помимо представления объектов туристской индустрии на фестивале планируют провести «квест» по прохождению «территорий лета», где гостям фестиваля необходимо будет посетить пространство четырёх стихий, после чего заполнить купон для розыгрыша призов в лотерее.

Параллельно с этим в посёлке Утулик стартует международный фестиваль современного искусства «Перворыба». Это ежегодный фестиваль в котором принимают участие сибирские и иностранные художники, дизайнеры и фотографы из стран и городов-побратимов городам Иркутской области для того чтобы поделиться своим опытом в создании объектов современного искусства. Всю неделю мастера, вдохновленные байкальской природой, красотой Хамар-Дабана будут создавать свои шедевры современного искусства, а 16 июня состоится праздничное закрытие фестиваля, куда приглашаются гости и все желающие.

Для гостей фестиваля в этот день будут проходить бесплатные мастер-классы по валянию из шерсти, созданию сувениров из бересты и других интересных материалов, демонстрация созданных объектов искусства, выступление творческих коллективов, ярмарка изделий ручной работы утуликских ремесленников.

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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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